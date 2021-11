Inhoudelijke strafzaak moord Dirk Zwitser in januari

Van N. wordt ervan verdacht dat hij Dirk Zwitser (45), vader van twee kinderen, op 9 mei van dit jaar in Haarlem van korte afstand door het hoofd heeft geschoten. Het slachtoffer overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Bij de verdachte is een gasalarmpistool aangetroffen. Bij zitting op maandag is niet gesproken over de mogelijke relatie tussen de moord en een ruzie tussen leden van een motorbende die aan de schietpartij vooraf zou zijn gegaan.

Een 22-jarige vrouw die eerder verdacht was in deze zaak is inmiddels vrijgelaten. De inhoudelijke strafzaak tegen Van N., waarin ook de bevindingen van het psychische onderzoek naar voren komen, vindt plaats op 31 januari.