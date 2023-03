Trudeau noemt geruchten over cocaïneverkoop ’een misverstand’

Trudeau verduidelijkte dat de bedrijven „geen toestemming hebben om het commercieel te verkopen of op een open markt aan te bieden.” Hij voegde daaraan toe dat het misverstand rechtgezet zou worden: „Er zijn beperkte en zeer begrensde rechten voor bepaalde farmaceutische bedrijven om die stof te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en voor zeer specifieke, nauw voorgeschreven medische doeleinden.”

Bekijk ook: Canadees bedrijf mag van overheid cocaïne verkopen

Trudeau maakte de opmerkingen nadat deelstaatpremier David Eby van British Columbia zijn verbazing had geuit over de beweringen van de twee Canadese bedrijven. „Ik was net zo verrast als de premier van British Columbia toen ik zag dat een bedrijf het had over de verkoop van cocaïne op de vrije markt of het op de markt brengen ervan”, zei Trudeau tegen verslaggevers.