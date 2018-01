Simona Halep beheerst de kunst van het overleven

Simona Halep in actie tijdens de halve finale in Melbourne tegen Angelique Kerber. Ⓒ AFP

Melbourne - Ze moet de finale nog spelen, maar over de avonturen van Simona Halep bij deze Australian Open is nu al een boek te schrijven. De Roemeense nummer één van de wereld excelleert in de kunst van het overleven. In drie partijen was ze nagenoeg uitgeschakeld.