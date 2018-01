Visser vliegt in F-16

Hoe was het om voor het eerst in een F-16 te zitten? Misselijk geworden?

„Geweldig. Echt een prachtige ervaring. Ik heb het zakje niet hoeven gebruiken. En ik kon na het uitstappen nog recht over het lijntje lopen.”

Iedereen wil wel in een F-16. Was er een speciale reden?

„Ik ben hier om te kijken hoe de samenwerking verloopt tussen Nederland en de Verenigde Staten bij de opleiding en training van vliegers. We hebben de chinooks, de apaches, de F-35’s, de F-16’s. Het is goed voor mij om een beeld te krijgen hoe dat allemaal verloopt en wat er beter kan.”

Wat kan er beter?

„Ik ben me nog aan het oriënteren, maar wat opvalt, is het wederzijdse enthousiasme en ook hoe goed de Amerikanen zijn te spreken over de capaciteiten van de Nederlanders.”

Waarom moeten onze mensen helemaal daar vliegles krijgen?

„Het is natuurlijk een hele andere omgeving wat betreft geluid. Hier kan nog eens gevlogen worden zonder dat omwonenden er last van hebben.”

Kunt u de Amerikanen nog beloven dat Nederland meer F-35’s gaat kopen?

Dat komt in de defensienota te staan. We vliegen nu naar Edwards Air Base in Californië om de Nederlandse F-35’s te bekijken. Die hebben inderdaad geen tweezitters. Jammer genoeg.