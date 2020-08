Nog weinig duidelijkheid over fatale steekpartij Rotterdam

Plaatselijke media melden dat een „onbeantwoorde liefde” de aanleiding zou zijn geweest voor de steekpartij. Het meisje dat heeft gestoken zou verliefd zijn geweest op het slachtoffer. „We kennen die verhalen ook. We nemen die mee in het onderzoek.”

Familie en vrienden van het slachtoffer houden vrijdagavond een stille tocht. Onduidelijk is nog hoe groot de opkomst zal zijn en of er bijvoorbeeld verkeersregelaars worden ingezet. „We gaan ervan uit dat het een indrukwekkende, respectvolle tocht wordt”, aldus de politiewoordvoerder. Via sociale media wordt aan deelnemers gevraagd een mondkapje te dragen en een witte roos mee te nemen.

De organisatie overlegt met de gemeente Rotterdam over een traject dat ’coronaproof’ is. „Het moet wel veilig kunnen plaatsvinden”, aldus de gemeente. „Het traject staat dus nog niet vast.” Volgens lokale media is het plan om de tocht om 18.45 uur op het Marconiplein in de wijk Spangen te laten beginnen. Eindpunt zou de Mathenesserdijk zijn, waar het meisje in een huis werd doodgestoken.