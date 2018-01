’Prettaks’ vloert budgetspeelpark

De vaste bezoekertjes van Oud Valkeveen (v.l.n.r. Juul, Lotte, Danny en Timo) komen hier vaak spelen met hun oppasmoeder. Zij zijn boos dat het speelpark moet sluiten. Ⓒ Marcel Antonisse

Naarden - Speelpark Oud Valkeveen is tot nader order gesloten. Oorzaak is de vermakelijkheidsretributie (’prettaks’) die is ingevoerd in de gemeente Gooise Meren. De helft van de medewerkers van het park, dat al sinds 1930 bestaat, is per direct naar huis gestuurd.