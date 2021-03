Poetin neemt nu ook een Russische prik

Poetin lag onder vuur omdat hij tot nu toe weigerde zich te laten inenten. Dinsdag gaat de spuit in de bovenarm van de Russische president, die in het midden liet of hij met Sputnik V of een van de andere Russische vaccins CoviVac of EpiVacCorona wordt ingeënt. Volgens zijn woordvoerder zijn ’ze alledrie goed en betrouwbaar’.

Poetin is in overleg met de EU over levering van Sputnik V. Hij zei daarbij tegen EU-baas Charles Michel dat Rusland bereid is te praten over dergelijke leveringen, maar dat hij niet te spreken was over de ’confronterende’ houding van de EU inzake bijvoorbeeld de affaire-Navalny.

De Europese medicijnenautoriteit EMA heeft nog altijd geen groen licht gegeven voor het gebruik van Sputnik V. Hongarije heeft zich daar overigens niets van aangetrokken. Het land kocht op eigen houtje Sputnik V-doses en vaccineert daarmee Hongaarse bevolking.