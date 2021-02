Het is officieel: Draghi gaat Italië leiden

Er waren 535 stemmen voor, 56 tegen en 5 onthoudingen. Alleen de radicaal rechtse partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) stemde in het parlement tegen de nieuwe regering en een kleine minderheid binnen de Vijf Sterrenbeweging. Deze minderheid is daarom uit de partij is gezet. Dat heeft tot felle protesten geleid. Mogelijk ontstaat er nu een afsplitsing van de Vijf Sterrenbeweging.

Premier Draghi ging tijdens zijn betoog voor de kamerleden donderdag in op het belang van het midden- en kleinbedrijf. Hij sprak over de huidige noodsituatie, de voorbereiding van de wederopbouw van het MKB als de pandemie vermindert en de bescherming van de Italiaanse midden- en kleinbedrijven tegen oneerlijke concurrentie. Ook noemde Draghi het belang van de strijd tegen de corruptie en het voorkomen van infiltratie door de maffia. Zeker ook als het gaat om de besteding van het Europees herstelfonds.

Italië is, net als Nederland, altijd een netto-betaler van de EU geweest. Maar dat is vorig jaar veranderd toen Italië 209 miljard euro, gedeeltelijk in leningen, werd beloofd. Dat wordt echter alleen gegeven als er een geloofwaardig bestedingsplan voor is. Draghi moet dit voor eind april bij de Europese Commissie indienen. Hij heeft tijdens zijn toespraken aan het parlement beloofd om aan hervormingen te werken die Brussel van Italië eist.