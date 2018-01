Auto tegen boom in Klundert: bestuurder zwaargewond

Ⓒ Tom van der Put / MaRicMedia

KLUNDERT - Bij een ongeluk op de Zevenbergseweg in het Brabantse Klundert is donderdagmiddag een zwaargewonde gevallen. Een auto reed tegen een boom. De bestuurder moest door de brandweer uit zijn auto worden gehaald. Het slachtoffer is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.