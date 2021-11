Oudejaarsavond mag weer massaal worden gevierd op Times Square

Op 31 december zal het weer druk zijn op Times Square. Ⓒ Xinhua / eyevine

NEW YORK - In tegenstelling tot de vorige jaarwisseling mag het komende Nieuwjaar weer massaal worden gevierd op de wereldberoemde Times Square in New York. Belangstellenden moeten wel bewijzen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, aldus burgemeester Bill de Blasio.