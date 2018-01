Wrakkenkwestie Javazee ’leeft enorm’

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) Ⓒ ANP

Den Haag - Nederland gaat alles op alles zetten om erachter te komen wat er is gebeurd met de Nederlandse scheepswrakken die illegaal werden weggesleept uit de Javazee, zo belooft minister Bijleveld (Defensie). We zijn daarbij alleen afhankelijk van Indonesië, dat eerder juist informatie achterhield over onze oorlogsgraven.