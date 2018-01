Amerikaanse ’serieverstekeling’ komt vrij

De vrouw liep recentelijk tegen de lamp op het Britse vliegveld Heathrow. Ze was in Chicago langs de beveiliging geglipt. Hartman slaagde er volgens de politie in aan boord van een vliegtuig te komen door zich te mengen onder andere passagiers. De Britse autoriteiten stuurden haar vervolgens terug.

De rechter hield rekening met het feit dat Hartman er voor haar aanhouding in was geslaagd twee jaar op het rechte pad te blijven. Toch reageerde de politie teleurgesteld op het besluit haar vrij te laten. Een politiefunctionaris zei volgens NBC Chicago dat kans op recidive groot is als de vrouw geen hulp krijgt.