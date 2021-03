‘Crisis aan de grens, PR-ramp voor Joe Biden’

Zo loopt de situatie bij de grens met Mexico uit de hand. Daar zitten 15.000 migrantenkinderen opgesloten zonder hun ouders. Journalisten worden niet toegelaten en president Biden schenkt coronavaccins in ruil voor grensbescherming. Van Vliet spreekt van een Trump-actie: „De Democraten maken zich grote zorgen.” Verder in de podcast: de twee schietpartijen in Colorado en Georgia, de discriminatie jegens Aziatische Amerikanen, de harde aanpak van China en het nieuwe social media-platform van Donald Trump.

