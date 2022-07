’Vrouwenarts verwekte minstens drie donorkinderen bij vrouwen die hij behandelde’

Dat schrijft de Volkskrant. Ruis was verbonden aan Stichting Geertgen, een voorganger van de vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen. Die organisatie brengt zijn naam nu naar buiten. De kliniek roept twijfelende ouders en donorkinderen op zich te melden. De gynaecoloog was ook verbonden aan ziekenhuizen in Boxtel en Veghel, maar vooralsnog is geen bewijs dat de arts hier ook - al dan niet bewust - in de fout ging.

Dna-match

De zaak kwam aan het licht toen een vrouw haar dna aan een internationale databank had afgestaan. Haar dna matchte met een familielid van de gynaecoloog, bij wie haar ouders eind jaren 80 om hulp vroegen bij een vruchtbaarheidsbehandeling. Uiteindelijk bleek Henk Ruis en niet haar opvoedvader haar biologische vader.

Het is de vijfde keer dat openbaar wordt gemaakt dat een Nederlandse vrouwenarts zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het is goed mogelijk dat deze lijst nog groter wordt. In eerdere gevallen belden sommige ongeruste ouders het betreffende ziekenhuis in paniek op, schrijft De Volkskrant. Mogelijk zorgt deze berichtgeving opnieuw voor paniek onder ouders die van de kliniek gebruik maakte.