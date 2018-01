Kopstuk extreem-rechtse Duitse partij bekeert zich tot islam

Wagner verliet op 11 januari de partij wegens ’persoonlijke redenen’. De echte reden hoorde AfD-voorzitter Andreas Kalbitz een paar dagen later, na een telefoongesprek met Wagner. „Ik was uitermate verrast. Hij is altijd zeer actief geweest voor het christendom”, zegt hij tegen CNN.

Maar volgens Kalbitz had hij niet af hoeven te treden. „Er was geen druk vanuit de partij. Wij staan achter de vrijheid van religie.” Wagner wilde niet reageren tegenover de Amerikaanse zender.

Privégesprek

Wel vertelde hij eerder al aan Der Tagesspiegel dat het telefoongesprek ’privé was’ en dat hij niet onder druk van het AfD was opgestapt.

In 2013 werd AfD oorspronkelijk opgericht als anti-Euro-partij, maar de laatste tijd laten ze zich vooral zien en horen als een anti-immigrant en anti-islam-partij. Ze zijn dan ook fel tegen het besluit om meer dan een miljoen vluchtelingen in Duitsland toe te staan. Een van de grootste pijlers van de partij: ’islam hoort niet in Duitsland’.

„Meerdere moslims in Duitsland zijn goed geïntegreerd, maar de islam an sich hoort niet bij de Duitse cultuur”, liet Kalbitz op Facebook weten.