Turbotraining voor Oekraïners in Engeland: ’Ik ben ervan overtuigd dat we gaan winnen’

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Vaak hebben de rekruten verschillende kledij, omdat de uniformen uit verschillende landen komen. Ⓒ De Telegraaf

Londen - Nu het tegenoffensief door Oekraïense troepen eindelijk is losgebarsten, verschijnen de eerste berichten over de bevrijding van dorpen in de provincie Donetsk, al vijf in totaal volgens het Oekraïense ministerie van Defensie. Een kleine drieduizend kilometer verder, in het heidelandschap van North Yorkshire, werden – en worden – de Oekraïners klaargestoomd die de klus verder moeten klaren. Rekruten worden in vijf weken opgeleid voor een leven als soldaat. De huidige lichting is halverwege hun opleiding: over nauwelijks twee weken zitten ze aan het front.