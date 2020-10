Moslims in Nederland: ’Laat de terroristen niet oogsten wat ze zaaien’

Donderdagochtend werd in een kerk in Nice een terreuraanslag gepleegd, waarbij zeker drie doden en zes gewonden vielen. De dader is een moslimextremist, hij is neergeschoten en aangehouden. Het CMO zegt ’met groot verdriet, afschuw en diepe verbijstering’ kennis genomen te hebben ’van de tragedie die het Franse volk opnieuw heeft getroffen’.

„Het is een laffe en onmenselijke daad waarmee zij de samenleving willen ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten”, gaat het CMO verder. „Het is intens verdrietig dat terroristen de slachtoffers hebben belaagd op een plek waarop zij zich juist veilig hadden moeten voelen. In vrede. In een kerk. Wij roepen iedereen op om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en de terroristen niet te laten oogsten wat zij hebben gezaaid.”

Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie noemen de aanslagen in Frankrijk ’een belediging voor de islam’. De twee organisaties willen dat het terrorisme stopt, maar ook dat het haatzaaien jegens moslims stopt.

„Het optreden van een handvol fanatiekelingen heeft tot gevolg dat moslims in Nederland en Europa nog meer worden gestigmatiseerd en dat hun dagelijks leven, dat toch al zwaar wordt getroffen door discriminatie, racisme, islamofobie en alle vormen van uitsluiting, nog ingewikkelder wordt”, stellen ze in een verklaring.