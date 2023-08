Zandvoort op slot voor verkeer in aanloop naar Formule 1-weekend

ZANDVOORT - Zandvoort sluit vanaf 05.00 uur toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Alleen de hulpdiensten, inwoners en ondernemers met een doorlaatbewijs mogen de kustplaats dan nog in met hun auto’s of motoren. Deze regel blijft van kracht tot zondag 27 augustus 23.00 uur. Mensen met een doorlaatbewijs moeten dat achter de voorruit van hun auto plakken.

Zandvoort is klaar voor de Dutch Grand Prix. Ⓒ ANP / Piet van der Meer