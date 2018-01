’AIVD tipte FBI over Russische hacks’

De inlichtingendiensten infiltreerden in de zomer van 2014 in de hackgroep Cozy Bear en onderschepten cruciale informatie. De AIVD heeft de VS hierover meerdere keren geïnformeerd.

Dit stond mede aan de basis van het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingsstrijd tussen de Democratische kandidaat Hillary Clinton en de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Dat onderzoek wordt momenteel geleid door de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller.

AIVD hackte de hackers

Het lijkt wel een jongensboek: technici van de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD waren Russische whizzkids te slim af. In 2014 hackten ze de hackers en wisten zo te ontrafelen hoe de Russen de Amerikaanse verkiezingen wilden beïnvloeden.

Door een beveiligingscamera te hacken, konden de Nederlandse cyberspionnen zelfs meekijken in het Russische hoofdkwartier bij het Rode Plein. De Russen zelf hadden niet door dat er vanuit Zoetermeer over hun schouder werd meegekeken.

Cozy Bear

De Russische hackgroep heette Cozy Bear en bestond uit zo’n tien mensen. De groep deed samen met andere hackersgroepen zijn best om binnen te dringen in de computers van het Witte Huis, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het DNC, het dagelijks bestuur van de Democratische Partij.

Het duurde lang voordat de cyberaanvallen van de Russen werden afgeslagen. De groep richtte behoorlijk wat schade aan. Zo kwamen e-mails van Barack Obama op straat te liggen. De groep weet ook vertrouwelijke stukken in handen te krijgen en informatie over het reisschema van de president. De groep probeerde ook in Nederlandse overheidscomputers in te breken, mar tevergeefs.

Groot succes voor ‘Joint Sigint Cyber Unit’

De belangrijke Nederlandse bijdrage aan het FBI-onderzoek dat volgde op het schandaal, betekent een groot succes voor de ‘Joint Sigint Cyber Unit’. Dat is de gezamenlijke cyberafdeling van de militaire- en de algemene inlichtingendienst.

Die mag acties ondernemen die voor gewone mensen illegaal zijn: namelijk inbreken op vijandelijke computernetwerken om informatie te verzamelen. Zo kwam een hackteam in Zoetermeer per toeval in de systemen van Cozy Bear. Dat gebeurde in de periode rond 17 juli 2014 toen vlucht MH17 werd neergehaald.