Molotovcocktails door het raam gegooid bij Groningse journalist

Groeneveld en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen en zijn ongedeerd. De politie is bezig met onderzoek. Volgens de woordvoerder van dienst wordt de zaak hoog opgenomen, maar hij wil niet speculeren over de aanleiding of toedracht tot de recherche haar onderzoek heeft afgerond.

Doxxed

Eerder werd bekend dat de adresgegevens van de Groningse journalist op internet werden gedeeld. Dit staat bekend onder de naam doxing en is ook een strafbaar feit. Of de aanslag met de molotovcocktails hiermee te maken heeft, daarover wil de politie nog niet speculeren.

Groeneveld, de oprichter en hoofdredacteur van stadsblog Sikkom uit Groningen, heeft het al jaren aan de stok met verhuurders, bedrijven en mensen die de stad Groningen een minder fijne plek maken. Sikkom publiceert regelmatig over wangedrag van verhuurders en onderzocht bijvoorbeeld het gesjoemel met energielabels van woningen, maar schrijft evengoed over afvalbergen in het Noorderplantsoen en de nieuwste hippe eettentjes in de stad.

Het journalistieke werk van Groeneveld zorgde in het verleden al voor pogingen tot intimidatie en geweld aan zijn adres. Zo vlogen in 2019 stenen bij hem door de ruit, nadat zijn adresgegevens werden gedeeld door een van de verhuurders over wie hij berichtte. Afgelopen zomer werd Groeneveld geïntimideerd door een verhuurder die fietsen voor zijn huis dumpte en laat op de avond met een camera langskwam; zogenaamd om excuses te maken nadat een kritisch stuk over het bedrijf was verschenen.