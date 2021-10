D66-Kamerlid Raemakers voor de tweede keer met ziekteverlof

„Het valt me zwaar om opnieuw voor een periode van ziekteverlof te moeten kiezen, maar gezien het dringend advies van de artsen heb ik geen andere optie”, laat Raemakers in een verklaring weten.

Raemakers wordt vervangen door Fonda Sahla (41), momenteel gemeenteraadslid in Den Haag. D66-leider Sigrid Kaag is blij met haar komst. „Met Fonda krijgen we een heel goede vervanger. Als raadslid in Den Haag zet zij zich iedere dag in voor kansengelijkheid van kinderen in het onderwijs. Daarnaast is ze ook moeder van drie kinderen, ZZP’er en mantelzorger”, aldus Kaag.

Raemakers (30) kwam in 2017 de Kamer in en was destijds het jongste Kamerlid. In de aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 lukte het hem om met een succesvol beroep op D66-leden om hoger op de lijst te komen. Daarna voerde hij ook een campagne voor voorkeursstemmen, om zich te verzekeren van een Kamerzetel.