Kinderen gevluchte Afghaanse president ’leven in luxe’

Ashraf Ghani (72) ontvluchtte het land na de snelle opmars van de Taliban. Hij zou daarbij 169 miljoen dollar in cash hebben meegenomen, een bericht dat hij later heftig ontkende. Het geld zou vervoerd zijn in vier auto’s en een heli.

Zijn dochter Mariam leeft volgens de New York Post in een luxe ’hipster loft’ in Brooklyn. De filmmaakster wil niet reageren op de situatie rond haar vader. Op social media heeft ze zich alleen afgevraagd: ’hoe kunnen we Afghanistan helpen?’

Zijn in Amerika geboren zoon Tarek heeft een rood geschilderd huis in Washington dat op 1,2 miljoen dollar wordt geschat, aldus de Post. Het ’Townhouse’ staat op nog geen twee kilometer afstand van het Capitool. Tarek is professor economie bij de Washington University in St. Louis.

Ashraf Ghani heeft op basis van humanitaire gronden asiel gekregen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zegt gevlucht te zijn uit Afghanistan ’om verder bloedvergieten te voorkomen.’