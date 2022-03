’Nederlandse zakenman voor rechter in Zuid-Afrika wegens oplichting bank’

Dat meldt het Zuid-Afrikaanse medium Times Live, dat stelt dat onder andere de rechtbank voor handelscriminaliteit in Bellville zich over de zaak buigt. K., die ervan wordt beschuldigd voor 6,8 miljoen rand (ruim vier ton in euro) te hebben ontvreemd, probeerde intussen het hooggerechtshof in Kaapstad zover te krijgen de vervolging tegen hem op te schorten, maar hij slaagde daar niet in.

De Nederlander zou, onder valse voorwendselen, een lening hebben losgepeuterd bij de Investec Bank Mauritius, en gaf een viersterrenpension in Somerset West als onderpand. Hij zou een advocatenkantoor opdracht hebben gegeven de transactie mogelijk te maken, zo wordt gesteld door het Openbaar Ministerie.

Voormalig directeur

K., die in Plettenberg Bay woont, was directeur van het bedrijf Cobow, dat eigenaar is van dit pension, Albourne Guest House. Hij was verantwoordelijk voor de financiën van het bedrijf voordat hij zes jaar geleden aftrad. Dat was nadat hij namens het bedrijf een rekening opende bij de Investec Bank en de lening van ruim vier ton had gekregen.

Een werknemer van Cobow bevestigt desgevraagd aan De Telegraaf dat er inderdaad een zaak tegen de voormalige leidinggevende loopt. „Maar vanwege privacy kunnen we geen inhoudelijke mededelingen hierover doen”, voegt hij daaraan toe.

Zijn mededirecteuren verklaarden eerder al niet op de hoogte te zijn geweest van de illegale transacties van K. en ook niet van het feit dat het bedrijfsaccount aan zijn persoonlijke account was gekoppeld. Onze landgenoot werd in 2018 gearresteerd, om valsheid in geschrifte. Hij is, onder strenge voorwaarden, op borgtocht vrijgelaten. Zijn verzoek om de rechtszaak op te schorten werd niettemin afgewezen.

Rechter

„Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd naar de aard en de mate van de onregelmatigheid waarover wordt geklaagd, brengt mij tot de conclusie dat de verdachte geen onherstelbare schade lijdt”, zei rechter Judith Cloete in een verklaring die afgelopen weekeinde werd gepubliceerd.

„Niets belet hem om in een later stadium opnieuw naar de rechter te stappen als hij kan aantonen dat er sprake is van bevooroordeeldheid, of als hij meent dat zijn grondwettelijk verankerde recht op een eerlijk proces onherstelbaar is geschonden.”

Het was niet de eerste tegenvaller voor de zakenman. In december wees een andere rechter, Ashley Binns-Ward, zijn verzoek af om de voorwaarden om op borgtocht vrij te komen te versoepelen, zodat hij het verjaardagsfeestje van zijn dochter in Nederland kon bijwonen. K. wilde naar Nederland reizen, zo vertelde hij de rechter zelf, ’om mijn bejaarde ouders en een van mijn dochters te bezoeken’, zo meldde de Times Live.

Zijn huidige borgtochtvoorwaarden verhinderen hem naar zijn geboorteland af te reizen. Ook moest hij zijn paspoort inleveren. K. vertelde dat hij al ruim 27 jaar in Zuid-Afrika woont en sinds 2008, na scheiding van zijn eerste vrouw, getrouwd is met een Zuid-Afrikaanse.