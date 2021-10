Premium Het beste van De Telegraaf

De nazigruwel was geen mannenzaak: de ongeziene wreedheden van Hitlers furies

Door Peter Mijlemans Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Voor het eerst in decennia staat een Duitse vrouw voor de rechter wegens haar aandeel in de gruweldaden van de nazi’s. Op 19 oktober start het proces tegen Irmgard Furchner (96). Ze wordt ervan beschuldigd medeplichtig te zijn aan meer dan 11.000 moorden in het kamp van Stutthof. Rechtszaken tegen vrouwen wegens oorlogsmisdaden waren en zijn er niet zo veel. Toch waren er duizenden medeplichtig aan de gruwel in de kampen. Dit is hun verhaal, van de ’Folterdokter’ tot het ’Beest van Auschwitz’.