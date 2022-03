Overleg tussen Oekraïne en Rusland begonnen

Het nieuwe overleg vindt plaats in de regio Brest in het westen van Wit-Rusland. Oorspronkelijk zou het vervolg woensdagavond plaatsvinden. Volgens het Kremlin had de Oekraïense kant „blijkbaar geen haast.”

De Russische invasie begon een week geleden. De regering in Kiev heeft als doel een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen. Ook wordt wat de Oekraïners betreft gepraat over „humanitaire corridors” waarlangs burgers zich in veiligheid kunnen brengen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had als voorwaarde voor nieuw overleg gesteld dat Rusland eerst zou stoppen met bombardementen, maar die worden voortgezet. Rusland wil dat het buurland wordt gedemilitariseerd en bijvoorbeeld de inlijving van de Krim wordt erkend.