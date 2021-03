TUI start ’Partij voor de Vakantie’

Dat blijkt volgens TUI-topman Arjan Kers uit nieuw onderzoek van GfK in opdracht van reiskoepel ANVR. „Daaruit komt naar voren dat 84% van de ondervraagden komende zomer snakt naar vakantie na een jaar van coronabeperkingen. Wanneer precies we weer kunnen reizen is nog steeds onzeker. Het thema staat niet bovenaan de politieke agenda. Geen enkele politieke partij heeft vakantie in het verkiezingsprogramma opgenomen, terwijl het zo belangrijk is voor mensen”,’ zegt Kers.

TUI vraagt Den Haag om meer duidelijkheid over de stip op de vakantiehorizon, nadat het kabinet maandagavond al iets meer lucht om te reizen vanaf mei-juni in het vooruitzicht stelde. Kers hoopt op extra aandacht in de politiek voor de groeiende noodzaak om eruit te gaan. Als ’lijsttrekker van de Partij voor de Vakantie’ gaat hij de barricaden op.

„Wij merken dat de consument vooruit wil kunnen kijken naar de vakantie. Zich daarop verheugen. Alleen al die voorpret zorgt voor de broodnodige ontspanning. Wij roepen het kabinet op een symbolische manier op de Nederlandse toerist dat uitzicht concreet te bieden”, aldus Kers.

De georganiseerde reisindustrie is er volgens hem samen met partners in de vakantieoorden klaar voor om reizigers veilig en verantwoord te laten genieten in het buitenland.

Verkiezingsprogramma

in het ’verkiezingsprogramma’ van de Partij voor de Vakantie (PvdV) staat de oproep centraal om Nederlanders te vertellen wanneer ze op vakantie kunnen en onder welke voorwaarden. „Wij schrijven verplicht testen voor en nemen strikte maatregelen tijdens reis en verblijf, zoals bijvoorbeeld gezondheidsprotocollen in vliegtuigen, in hotels en tijdens excursies.”

De Partij voor de Vakantie roept het kabinet ook op om zo snel mogelijk door te gaan met vaccineren en veel meer in te zetten op (snel)testen. Daarnaast wil de partij een eind maken aan de wirwar van reisadviezen. De PvdV pleit voor een eenduidig Europees reisadvies en heldere communicatie naar reizigers over de maatregelen tijdens de reis en op bestemmingen.

Lijst

De partij kan volgens Kers op brede steun uit de reiswereld en van reizigers rekenen. Op de symbolische ’kieslijst’ – de partij doet niet echt mee aan de Tweede Kamerverkiezingen – staan tal van prominenten. „Het online stembureau van de PvdV is geopend. Via onze sociale mediakanalen kunnen vakantieliefhebbers nu hun stem uitbrengen. Alle stemmen zullen volgende week worden aangeboden aan minister Blok van Buitenlandse Zaken, met een reischeque.”