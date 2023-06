Tiel wil blijvende herinnering aan opgegraven heiligdom bij Medel

„Zoveel belangstelling hadden we niet verwacht”, meldt de gemeente, die de vondst eerder deze maand bekendmaakte. „We wisten wel dat onze archeologen iets spectaculairs hadden ontdekt, maar de aandacht die er zelfs internationaal aan is besteed, verraste ons.” Er zijn politieke vragen gesteld over het lot van het heiligdom en er zijn al duizenden handtekeningen geplaatst onder petities om de vindplek te behouden.

Volgens de gemeente is er op de vindplek niets meer te zien. Het heiligdom en de zonnekalender, vergelijkbaar met Stonehenge in Engeland, lagen onder een dikke laag grond. Ze waren gebouwd van hout dat nu is vergaan. De gemeentelijke archeologen hebben samen met wetenschappers uit de hele wereld jaren gestudeerd op wat er precies in de bodem aangetroffen was. Gevonden artikelen zoals een naald, een pijlpunt en een kraal zijn te zien in het Flipje en Streekmuseum in Tiel. De presentatie van de opgraving is in dat museum nog tot 20 oktober te zien.