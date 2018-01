Grote witwasactie in Helmond: 3 aanhoudingen

De voertuigen werden aangetroffen in een loods aan de Binnendijk. In een verborgen ruimte in deze loods werd ook een hennepkwekerij aangetroffen.

Compleet ingerichte cafés

In twee woningen werden compleet ingerichte cafés aangetroffen. Deze werden mogelijk illegaal gerund. In de woningen werden ook drugs aangetroffen.

Er liep al langer een onderzoek aan de politie naar de verdachten. Verdere resultaten van de actie worden vrijdag bekendgemaakt.