Tientallen doden door explosie Mali

Het getroffen voertuig kwam uit Burkina Faso en zou bij het dorp Boni op de mijn zijn gereden. In het gebied zijn volgens de autoriteiten strijders actief die samenwerken met Islamitische Staat, maar het is onduidelijk wie het explosief heeft neergelegd. Een legerwoordvoerder sprak aanvankelijk over dertien doden en twee zwaargewonden.

Bij een ander incident in hetzelfde gebied, zouden ook meerdere doden zijn gevallen. Het leger zei dat twee militairen zijn omgekomen door een aanval bij de plaats Youwarou. Ook zouden zeven aanvallers zijn gedood.