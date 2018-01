’Moordenaar Nicky Verstappen woonde in de buurt’

Verslaggever Nico Fassotte was bij de persconferentie in Maastricht en twitterde over de zaak. Lees zijn tweets onderaan dit artikel terug.

Het dna-verwantschapsonderzoek naar de moord op het jongetje is het grootste dna-onderzoek ooit. De politie roept 21500 mannen tussen de 18 en 75 jaar op om vrijwillig dna af te staan door wangslijm af te nemen. Zo hoopt de politie een doorbraak te bereiken in het onderzoek naar de moord op Nicky. Donderdag werd een hoger aantal - 23.000 mannen - genoemd, maar dat was volgens de leiders van het onderzoek voorbarig.

Vrijwillig

Alle mannen in Landgraaf, een klein deel van Heerlen en een stukje Brunssum krijgen een oproep om mee te doen aan het vrijwillige verwantschapsonderzoek. Ook wordt ook in Heibloem dna afgenomen, de plaats waar Nicky vandaan kwam. Er wordt niet alleen gezocht naar huidige bewoners, maar ook naar mannen die in 1998 in het gebied woonden. Zijn ze overleden, dan worden familieleden verzocht om dna af te staan, zegt zaaksofficier Paul Emmen.

Het onderzoek, dat in mei vorig jaar werd aangekondigd, gaat op zaterdag 24 februari van start. Sinds die aankondiging zijn er nog 200 tips binnengekomen, maar daarvan bleek er geen enkele bruikbaar, zo liet de politie weten.

Enorme logistieke operatie

Er worden voor het onderzoek zes afnameplekken ingericht in Heibloem, Landgraaf, Heerlen en Brunssum. Die zijn zeven dagen per week open. Ook komen er nog afnamelocaties in politiebureaus. Dat het om een enorme logistieke operatie gaat, mag duidelijk zijn. Voor de bemensing van die afnamelocaties worden 100 agenten per dag ingezet, liet directeur operatiën Joep Pattijn weten. Hoeveel de operatie gaat kosten, kon Pattijn niet zeggen.

De mannen krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging. Hun dna-monsters worden anoniem naar het NFI gestuurd. Na het onderzoek worden de monsters vernietigd, zegt Pattijn.

De Duitse grens is een barrière. Duitsland kent geen DNA-verwantschapsonderzoek. „Als de dader aan de andere kant van de grens woont, zullen we hem niet vinden, tenzij hij familie heeft in Limburg”, zei hoofdofficier van justitie Jan Eland.

Video

In een video die tijdens de persconferentie werd getoond, wordt onder meer uitgelegd hoe het dna wordt afgenomen met een sponsje.

’Het gemist wordt nooit minder’

Nicky’s jongere zus Femke riep iedereen op vooral mee te werken aan het onderzoek. „Het is voor ons de allerlaatste strohalm. Het gemis zal nooit minder worden en we krijgen Nicky er ook niet mee terug, maar doe alsjeblieft allemaal mee”, zei ze. Femke was zeven jaar toen haar broertje werd vermoord. „Voor mijn ouders en mij is het nog steeds dagelijkse realiteit. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wie heeft het gedaan? Ik snap niet dat iemand hier twintig jaar mee rond kan lopen.”

Het wordt een uiterste inspanning om de moord op het 11-jarige jongetje alsnog opgehelderd te krijgen. Het ventje uit het Limburgse Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden tijdens een scoutingkamp op de Brunssumerheide. Hij bleek misbruikt. Ondanks jarenlang onderzoek is de zaak nooit opgehelderd.

Familielid dader

Door nieuwe technieken is het gevonden dna-spoor verder verfijnd, waardoor mogelijk in elk geval een familielid van de dader kan worden opgespoord. Zo werd onlangs ook de verkrachter en moordenaar van de 22-jarige Milica van Doorn uit Zaandam gevonden. De dader weigerde dna af te staan, maar via een familielid dat wel meewerkte werd hij alsnog opgespoord en werd de zaak uit 1992 opgelost.