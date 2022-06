Lichaam in Brazilië vermoorde Britse journalist geïdentificeerd

Hij leidde de politie vervolgens naar de plek waar de lichamen zouden zijn begraven. Daar werden inderdaad menselijke resten aangetroffen. In samenwerking met Interpol heeft de politie het lichaam van Philips na een forensische analyse geïdentificeerd. Hetzelfde zal naar verwachting ook spoedig gebeuren met dat van Pereira.

Phillips schreef voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren samen op expeditie in de Braziliaanse Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud in het gebied dat het toneel is van illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel.

Bekijk ook: Onduidelijkheid over lichaam Britse journalist

De kist van Dom Phillips Ⓒ ANP / Imago Stock & People GmbH