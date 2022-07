Twee koppels gefilmd terwijl ze in bubbelbad seks hebben: ’Belanden mogelijk in gevangenis’

De twee koppels waren de daad aan het verrichten in hun eigen bubbelbad. Op twee losse balkons mét tussenschot. Hoogstwaarschijnlijk waren ze zich dus totaal niet bewust van hun buren, die op precies hetzelfde moment ook romantisch bezig waren.

Waar ze beiden ook niet aan gedacht hadden: hun bovenburen. In de video is te zien hoe een vrouw, die gedeeltelijk naakt is, op de rand van het bubbelbad zit en een kom noedels eet, terwijl de man zijn hoofd tussen haar benen heeft. De beelden zoomen vervolgens in op het tweede paar tortelduifjes, die seks hebben in een ander - gelukkig afgesloten - bubbelbad.

Ophef

De beelden doen veel stof opwaaien in de Aziatische wijk. Advocaat Albert Luk Wai-hung zegt tegen lokale media dat openbare seks illegaal is en dat de koppels een gevangenisstraf kunnen krijgen. „Een persoon die op een openbare plaats of met het oog op het publiek, enig deel van zijn lichaam onfatsoenlijk blootlegt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit en wordt gestraft met veroordeling van een boete en gevangenisstraf van maximaal zes maanden.”

De videograaf zal wellicht ook spijt krijgen van het filmen van de vrijpartij. Ook hij kan een straf krijgen voor het filmen en verspreiden van obsceen materiaal. Tegenover VRPress beweert hij echter „de beelden gemaakt te hebben om de politie te helpen.”