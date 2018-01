Satelliet onderzoekt rand van aarde

Dat overgangsgebied wordt constant beïnvloed door deeltjes van de zon en door het magnetische veld van de aarde, maar ook door het aardse weer eronder. Zo is bekend dat orkanen en tsunami’s ook op grote hoogte te merken zijn.

In dat overgangsgebied draaien onder meer het internationale ruimtestation ISS, navigatiesatellieten en telecomsatellieten rond de aarde. Ze hebben soms last van verstoringen, maar tot nu toe is eigenlijk helemaal niet bekend wat er precies gebeurt en hoe dat invloed heeft. Om dat uit te zoeken, is de satelliet GOLD ontwikkeld.

Meten hoe warm het is

GOLD, ongeveer zo groot als een minibar, kijkt straks van 35.000 kilometer afstand constant naar onze dampkring. Hij kan onder meer meten hoe warm het is, hoe ijl de lucht op extreem grote hoogte is, waaruit de atmosfeer is samengesteld en hoe dat allemaal verandert.

De lancering gebeurde vanaf de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana.