’Timmer vaart eigen koers’

De ervaren omroepbestuurder is de opvolger van Jan de Jong. Als directeur van de staatsomroep had De Jong een onafhankelijke koers en die zal door Timmer worden voortgezet, verwachten insiders. De Jong ging in november aan de slag als directeur van voetbalclub Feyenoord.

„Den Haag en Hilversum gaan voorzichtig om met de NOS omdat ze weten dat het een nieuwsorganisatie is”, klinkt het. „Daarvan heeft De Jong de afgelopen jaren handig gebruik gemaakt en dat zal ook Timmer doen.”

’Trekt Timmer zich niets van aan’

Zo zal Timmer het megabod van de NOS op de wedstrijden van het Nederlands elftal gewoon doorzetten, vermoedt een andere omroepveteraan. De NOS zou daar negen ton per wedstrijd voor over hebben. „Timmer trekt zich echt niks aan van wat anderen hiervan vinden. Bij BnnVara heeft hij het geregeld met de NPO aan de stok gehad.”

Voorzitter Johan van der Werf van de Raad van Toezicht van de NOS prijst de nieuwe directeur om zijn netwerk in en kennis van de mediawereld. „Gerard is een sterke en toegankelijke leider die mensen aan zich weet te binden en kan inspireren tot vernieuwing.” Timmer zelf stelt dat de NOS ’het land verbindt’ en noemt de staatsomroep daarom ’van buitengewoon belang’.

’Blank’

De komst van Timmer is des te opvallender omdat de NOS geen mogelijkheid onbetuigd laat om zijn eigen deugdzaamheid te etaleren. Zo slaat ze zich in openbare stukken en toespraken herhaaldelijk op de borst over de eigen diversiteit. Deze week werd het woord ’blank’ in de ban gedaan omdat dat positieve associaties zou hebben.

Toch krijgt nu opnieuw een blanke man het voor het zeggen bij de organisatie die in 2016 liefst 200 miljoen euro subsidie ontving. Vrouwelijke tegenkandidaten waren wel beschikbaar, maar hebben nooit echt kans gemaakt op de prestigieuze post.