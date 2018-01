Gesteggel rond moslimgraven

Vorige week presenteerden de PvdA en Nida de resultaten van een onderzoek naar de behoefte aan een islamitische begraafplaats in Rotterdam. Bijna 95 procent van de vijfhonderd respondenten stelden er behoefte aan te hebben.

Volgens raadslid Fatima Talbi van de PvdA is ’de behoefte erg groot’. Bas van Noppen, namens Nida, voegt toe dat ’de generatie moslims geboren in Rotterdam’ in de Maasstad een laatste rustplaats naar eigen gebruiken wil.

Onderzoek

Het onderzoek is samen met de islamitische koepelorganisatie Spior uitgevoerd. Voor financiering ervan, binnen een jaar moet een locatie zijn bepaald, wordt gekeken naar ’de gemeenschap’. „Maar Spior-directrice Marianne Vorthoren zegt ook te kijken naar donateurs uit het buitenland”, stelt Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf.

Iets waar niet alleen Rotterdam maar ook de regering vanaf wil. Die opmerking doet bij Leefbaar Rotterdam ’de alarmbellen rinkelen’. Daarom dient de partij vrijdag schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur waarin ze vraagt ’op geen enkele manier medewerking te verlenen’ als op die wijze de begraafplaats wordt gefinancierd.

’Knokken om constructie te weren’

„We knokken om die constructie te weren. Het is ook regeringsbeleid. Het geeft bepaalde staten uit het Midden-Oosten de mogelijkheid om de orthodoxe islam fundering in Rotterdam te geven. Dat moeten we niet willen. De invloed van de oliestaten wordt zo groot dat ze bepalen waar te begraven.” Hoogwerf vraagt het college om na te gaan waar de gelden vanuit het buitenland vandaan zouden moeten komen.

Los daarvan vindt Hoogwerf een aparte begraafplaats voor moslims een slecht plan. „We zijn tegen segregatie. Dit is het juist doorzetten tot in de dood en dat is te veel van het goede. Het is een volgende stap in de islamisering.”

’Hoort bij cultuur’

Kritiek vanuit de islamitische hoek dat er ook aparte joodse begraafplaatsen zijn, wuift Hoogwerf weg. „Die horen bij onze joods-christelijke cultuur.”