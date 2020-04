Krol kauwt nog steeds op vertrek bij 50Plus

Bij 50Plus knettert het al weken. Steen des aanstoots is het voornemen van de partij om een begin te maken met de nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Sindsdien is het hommeles. Iedereen knokt voor een plekje op die lijst.

Geert Dales maakte afgelopen zondag bekend dat hij stopt als voorzitter van 50Plus. Hij lag in de clinch met Kamerleden Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit-Jan van Otterloo. Zij betichten hem van machtswellust en het tegen elkaar opzetten van mensen. Andersom denkt Dales dat de drie 50plussers het op hem gemunt hebben omdat hij had aangegeven op de lijst te willen voor zijn partij. Daarmee vormt hij concurrentie voor het trio, dat dan misschien hun plekje verliest.

Bekijk ook: Partijbestuur 50Plus stapt op

De ongekende ruzie is Henk Krol niet in de koude kleren gaan zitten. Hij overweegt om op te stappen, al sinds afgelopen zondag. Vijf dagen later is hij er nog steeds niet uit, vertelt hij. „Ik slaap er niet meer van. Het draait allemaal om macht”, verzucht hij.

Hij baalt des te meer, omdat het er even op leek dat 50Plus het stigma van ’de eeuwige ruziepartij’ eindelijk van zich af kon werpen. „Het was juist Dales die dat voor elkaar kreeg”, zegt Krol.

Liever had hij gezien dat Dales was aangebleven als voorzitter en 50Plus-leden zich over de kwestie hadden uitgesproken. „Onze leden maken de dienst uit, niet onze Kamerleden”, wast hij Van Brenk, Sazias en Van Otterloo de oren. „En zeker niet drie Kamerleden die samen slechts 60.000 voorkeurstemmen hadden.”