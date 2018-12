Klokkenluider zaak-Saadia niet gehoord

Marion Huisinga durfde zich als eerste, en lange tijd als enige, publiekelijk uit te spreken over de grove nalatigheid bij de dienst Radicalisering. Zij werkte in opdracht van de gemeente aan scholing, werk en stages voor risicojongeren en had zo veel contact met radicaliserende tieners, hun familie en kennissen. Meermalen waarschuwde Huisinga dat het mis ging, maar steeds kreeg ze nul op het rekest.

Hoewel Huisinga sinds 2013 in doorwrochte rapporten waarschuwde hoeveel aantrekkingskracht de strijd in Syrië op Amsterdamse jongeren had, weigert Bureau Integriteit haar nu te horen in het grote onderzoek naar de affaire-Saadia.

Misstanden

Dit speciale bureau van de gemeente doet onderzoek naar misstanden die vorig jaar leidden tot het strafontslag van Saadia Ait-Taleb. Zij huurde voor veel geld een man in, op wie ze verliefd was. Ook hees de gemeente veroordeeld jihadronselaar Bilal L. op het schild als jongerenwerker. Hij ronselde in dienst van de gemeente gewoon door voor de heilige oorlog, stelden bronnen.

Een rondgang in het stadhuis toont aan dat er zorgen bestaan. Fractievoorzitter Diederik Boomsma van het CDA vindt dat Huisinga „snel gehoord moet worden en haar hulp moet worden aangeboden. Het lijkt mij verstandig dit op korte termijn te doen”. Meerdere raadsleden hebben ook twijfels of de rol van Bilal L. voldoende helder wordt uit de lopende onderzoeken. Boomsma benadrukt dat er „uit het onderzoek ook echt duidelijkheid moet komen over het functioneren van Bilal L.”.

Saadia Ait-Taleb vecht komende dinsdag haar strafontslag aan bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente, bevestigt haar advocaat. Hij zegt dat het onderzoek van Bureau Integriteit naar Ait-Taleb inmiddels is afgerond. Eerder spande Ait-Taleb een kort geding aan tegen de gemeente, maar de rechter oordeelde dat het stafontslag vooralsnog terecht is. Justitie onderzoekt nog of Ait-Taleb ook strafrechtelijk wordt vervolgd.

Kalifaat

Ook liet de Stopera grote steken vallen toen Omar H. uit Amsterdam-Oost naar het kalifaat glipte, in afwachting van zijn hoger beroep. Hij was toen al veroordeeld wegens het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Onduidelijk is of deze zaak in het onderzoek wordt meegenomen. Een woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen kan inhoudelijk niet op de kwesties ingaan.

Het eindrapport moet begin februari uitkomen, maar de kans dat veel vragen onbeantwoord blijven, is bijna 100 procent, zegt Han Westerhof van vakbond Gildehuis. Dit is een specialistische werknemersvereniging die onder meer ondernemingsraden bijstaat. ,,Wij zijn in andere zaken onderzoek aan het doen, en daaruit blijkt steeds dat deze afdeling vooral bezig is met voorkomen dat de vuile was buiten komt te hangen.”

Zo valt op dat van de circa honderd meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de afdeling, krap 20 procent wordt beoordeeld als een overtreding van de interne voorschriften. Westerhof: ,,Daar klopt niets van. Zelfs het aantal keer dat deze afdeling over dezelfde meldingen aangifte doet van misdrijven bij de politie is hoger. Hoe kan dat, zitten er soms valse aangiftes bij? Dat is strafbaar.”