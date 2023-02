Premium Het beste van De Telegraaf

’Al het geld voor spelers is in het nieuwe stadion gepompt’ Clubs uit hoge noorden kijken degradatiespook in de ogen

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

De trouwe fans van Emmen maken zich nog niet druk. „We zijn wel wat gewend.” Ⓒ Jos Schuurman

De groene ’G’ in het clublogo van FC Groningen lijkt momenteel te staan voor Gifbeker die tot op de bodem leeg moet. Elders in het noorden is het weinig beter: ook Cambuur Leeuwarden en FC Emmen staan in de staart van de Eredivisie. Voor de ene fan is die netelige positie beter te pruimen dan voor de andere.