A15 richting Gorinchem hele ochtend dicht na ongeval, bestuurder via sloot gevlucht

Volgens een woordvoerster van de ANWB zijn bij het ongeluk drie voertuigen betrokken. Verkeer vanuit Nijmegen richting Gorinchem en Rotterdam wordt omgeleid via Utrecht over de A50 en A12.

De politie is op zoek naar een van de betrokkenen. Die is er volgens een politiewoordvoerster te voet vandoor gegaan. „Wat we weten is dat hij door een sloot is gelopen, wat kan betekenen dat hij onderkoeld kan raken.” De politie heeft via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar deze moeilijk lopende man, die donkere kleding draagt met witte schoenen en gezichtsbedekking.

De melding van het ongeluk kwam omstreeks 6:30 uur binnen. De politie doet onderzoek, waarna de weg gereinigd moet worden.