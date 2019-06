Toekomst luchtvaart overtreft stoutste dromen

Ⓒ Telegraaf

Amsterdam - De toekomst van de luchtvaart ziet er op de tekentafels uit als een futuristisch sprookje. Vliegende vleugels, taxidrones, semi-elektrisch vliegen en vijf keer zo snel als het geluid. Het kan technisch allemaal. Alleen, wanneer? Dat is de hamvraag. Zeker is in ieder geval wel dat het aantal luchtreizigers in 2035 wereldwijd zal zijn verdubbeld tot meer dan acht miljard, voorspelt koepel IATA. Luchtruim, vliegvelden, autowegen en megasteden slibben dicht. Er moet dus wat gebeuren.