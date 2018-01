Trump ontkent ontslagplan aanklager Muller

Van een ontslag is het nooit gekomen, omdat een vooraanstaand jurist van Trump daar fel tegen adviseerde, aldus de krant. De jurist dreigde zelfs met opstappen als Trump Mueller toch zou ontslaan.

Mueller was destijds al bezig met een onderzoek naar vermeende Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Trump wilde Mueller ontslaan nadat bekend werd dat de aanklager ook de president in zijn onderzoek wilde betrekken. Trump zou de rechtsgang hebben geprobeerd te belemmeren. Vervolgens kwam de president, volgens The New York Times, met allerlei argumenten waarom Mueller ongeschikt zou zijn voor zijn werk, onder meer vanwege een achterstallige contributiebetaling op de golfclub.

In Muellers onderzoek naar Russische bemoeienis bij de verkiezingen komt het moment steeds dichterbij dat de aanklager Trump zelf gaat verhoren. Donderdag nog zei de president daarnaar uit te kijken.