Dodental ziekenhuisbrand Zuid-Korea toch lager

De brand begon mogelijk op de Spoedeisende Hulp of in een aangrenzende kleedkamer voor verpleegkundigen. Daar zagen getuigen de eerste rookontwikkeling. Het vuur richtte vervolgens enorme schade aan in het zes verdiepingen tellende pand in Miryang. De vlammen bereikten de hoogste etages niet, maar de rook verspreidde zich door het hele gebouw.

Tientallen slachtoffers

De brand kon tientallen slachtoffers maken doordat veel patiënten slecht ter been waren. Het ziekenhuis beschikte bovendien niet over sprinklers, zei het hoofd van de lokale brandweer volgens de Korea Times. Het hospitaal was volgens medewerkers vanwege de bescheiden omvang van het gebouw niet verplicht om een dergelijke brandblusinstallatie te installeren.

Brandweerlieden hadden enkele uren nodig om het vuur onder controle te krijgen. De 94 patiënten in een aangrenzend verpleeghuis konden ondertussen allemaal veilig worden geëvacueerd. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in reageerde geschokt op het drama. Hij gaf volgens de Korea Herald opdracht „alle mogelijke overheidsmiddelen te mobiliseren” om de levens van de gewonden te redden.

Mogelijk elektrische kachels oorzaak brand

Het hoofd van het ziekenhuis sprak tegenover verslaggevers het vermoeden uit dat twee elektrische kachels de brand hadden veroorzaakt, maar dat hebben de autoriteiten nog niet bevestigd. Miryang ligt ongeveer 270 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Seoul.