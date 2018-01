Satellieten in orde ondanks problemen

Het is niet bekend wat er is misgegaan. De raket was zonder problemen losgekomen van de ruimtebasis in Kourou in Frans-Guyana. Toen het bovenste deel van de raket was losgekoppeld, moest de vluchtleiding een signaal krijgen, maar dat kwam niet.

Het gaat om twee satellieten voor de telecommunicatie, een voor een bedrijf uit Luxemburg en een voor een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zij staan nu op een afstand van ongeveer 35.000 kilometer van de aarde. De Luxemburgse satelliet heeft een Amerikaans wetenschappelijk instrument mee, GOLD genaamd. Dat doet onderzoek naar de rand van de dampkring. Daar gaat de atmosfeer langzaam over in het heelal. Het gebied wordt constant beïnvloed door het weer op aarde, door deeltjes van de zon en door het magnetische veld van de aarde. Satellieten hebben soms last van verstoringen daar, maar het is niet bekend wat er precies gebeurt en hoe dat invloed heeft. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten een commerciële satelliet gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

De lancering gebeurde met een Ariane 5-raket. Die staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Meer dan tachtig lanceringen op rij waren geslaagd. De laatste mislukte vlucht was in december 2002.