Prominente politici Canada weg om MeToo

De regering was een onderzoek gestart naar Hehr die ervan wordt beschuldigd ongepaste opmerking te hebben gemaakt naar vrouwen. „Wij vinden dat het belangrijk is om vrouwen te ondersteunen die met beschuldigingen naar buiten treden en dat is precies wat onze regering zal doen”, laat Trudeau in een verklaring weten.

Hehr zegt dat hij het onderzoek steunt en aanblijft als parlementslid. In december liet hij weten dat hij soms ongepast kan zijn. Daar voegt hij nu aan toe dat hij altijd heeft geprobeerd zich met „respect naar anderen te gedragen.”

Oppositieleider Patrick Brown in Ontario wijst alle beschuldigingen van de hand. Vanwege het partijbelang stapt hij toch op.