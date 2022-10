In één jaar tijd 735.000 fietsen gestolen

„Dit resulteert in 735.000 gestolen fietsen in 2021, schokkende cijfers. Opvallend is dat het in ’slechts’ 15 procent van de gevallen om een dure elektrische fiets of speedpedelec gaat. Bijna driekwart miljoen diefstallen in een jaar. Dat zijn er meer dan 2000 per dag”, constateert SAFE-voorzitter Guus Wesselink.

Volgens SAFE worden fietsen overal vandaan gehaald. „Winkelcentra, stallingen van scholen, bedrijven, ziekenhuizen. We hebben het allang niet meer over alleen gelegenheidsdieven, maar over professionele bendes die met busjes op pad gaan en tientallen fietsen per keer stelen”, meent Wesselink, die zegt dat de rijwielen in Polen, Duitsland, België en het voormalige Oostblok gretig aftrek vinden.

„Met de komst van steeds meer e-bikes is het ook een mooi en makkelijk verdienmodel voor criminelen. Het is een gewild artikel”, stelt de SAFE-directeur. „De verdienste is al snel 1000 euro per e-bike en handhaving en toezicht zijn er nauwelijks. Bovendien zien we dat de aangiftebereidheid steeds minder groot is omdat de politie fietsendiefstal niet echt boven aan het prioriteitenlijstje heeft staan. Ook verzekeraars zouden actiever mogen zijn en veel strengere preventie-eisen moeten stellen zoals Track&Trace, dubbel slot en dergelijke.”

„Het is duidelijk dat we dit probleem alleen oplossen als betrokken partijen elkaar helpen. Gebeurt dit niet, dan lopen de diefstalcijfers alleen maar verder op en blijft Nederland een walhalla voor fietsdieven”, aldus Wesselink. Eind oktober is er een bijeenkomst waarbij SAFE samen met betrokkenen de aanpak gaat bespreken.