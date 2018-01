Rechter ontneemt Lula zijn paspoort

Lula werd een dag eerder in hoger beroep schuldig bevonden aan corruptie en witwassen en kreeg een gevangenisstraf van 12 jaar en een maand opgelegd. Doordat de rechtbank unaniem was in het vonnis, zal Lula waarschijnlijk onverkiesbaar worden verklaard. De oud-president is nog niet gearresteerd omdat hij tegen het vonnis nog in beroep kan.

Een woordvoerder van Lula, die van begin 2003 tot 2011 president was, liet weten dat hij nu niet naar Afrika zal reizen. In Ethiopië wilde hij een conferentie bijwonen.