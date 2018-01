Trimbos: aantal drugsdoden bijna verdubbeld

Vier pillen van de drug 4-FA. Het Trimbos-instituut waarschuwt dat de drug ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Ⓒ ANP

UTRECHT - In twee jaar tijd is het aantal drugsdoden in Nederland bijna verdubbeld. Waren er in 2014 in totaal 123 geregistreerde sterfgevallen door een overdosis, in 2016 waren het er 235. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.