Excuses Trump voor video-retweets

Trump erkent in het gesprek dat retweets ,,problemen kunnen veroorzaken". Hij zegt verder dat hij niks met racisten te maken wil hebben. ,,Als u zegt dat het verschrikkelijke, racistische mensen zijn, dan bied ik zeker mijn excuses aan'', zegt hij tegen interviewer Piers Morgan.

Een van de video's die Trump in november rondstuurde was in Nederland opgenomen. Daarop zou een ,,moslimmigrant'' een Nederlandse jongen op krukken in elkaar slaan. De Nederlandse ambassade in Washington wees Trump op het feit dat de minderjarige verdachte uit het filmpje ,,in Nederland is geboren en getogen".