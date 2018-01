Gaat de moordenaar van Nicky Verstappen dan eindelijk gevonden worden?

Ⓒ Hollandse Hoogte, ANP, Inter Visual Studio

Amsterdam - Zeker vijftienduizend Limburgse mannen maar waarschijnlijk nog veel meer krijgen een oproep om vrijwillig dan af te staan. Het wordt de uiterste uiterste inspanning om de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen na twintig jaar alsnog opgehelderd te krijgen. Verder: in supermarkten in Frankrijk zijn rellen uitgebroken door fikse korting op potten Nutella. En: in Nederland wordt niet met Nuttela, maar met modder gegooid. Reden? Mediamarkt heeft kort voor de grote kortingsactie zijn prijzen enorm verhoogd.