Aantal vaccinaties daalt niet langer

Begin dit jaar waren er al eerste positieve signalen, maar nu is de trendbreuk een feit. Voor de meeste prikken is de vaccinatiegraad ongeveer gelijk gebleven. Zo heeft 92,4 procent van de kinderen op 2-jarige leeftijd de DKTP-vaccinaties gehad, 92,9 procent de BMR-vaccinatie.

Voor bepaalde groepen liggen vaccinaties net even wat hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Meningokokken

Vorig jaar kregen 103 mensen meningokokkenziekte type W, in 2017 waren dat er 80. Vanwege deze stijging is de vaccinatie tegen meningokokken type C voor baby’s in 2018 uitgebreid met meerdere typen, waaronder meningokok W. In 2018 werd uit voorzorg begonnen met het vaccineren van jongeren. De voorlopige landelijke deelname onder jongeren aan deze nieuwe meningokokken ACWY-vaccinatie is, zo blijkt uit het jaarverslag, hoog met 87 procent.

Vooral de recente uitbraken van mazelen zorgen voor veel beroering en discussie over het al dan niet verplicht vaccineren. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de ziekte vorig jaar 24 keer is uitgebroken, een jaar eerder was dat 16 en in 2016 kregen slechts zes mensen mazelen. De vaccinatiegraad is nu, zo staat in het jaarverslag, ’voldoende hoog’ voor groepsbescherming.

Hoewel de trendbreuk geruststellend over kan komen is de vaccinatiegraad nog altijd lager dan de Gezondheidsraad adviseert. Dit belangrijke adviesorgaan stelt dat de vaccinatiegraad op 95 procent moet zitten om de uitbraak van bepaalde ziektes zoveel mogelijk te voorkomen.

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) spreekts desondanks van „positieve signalen”. De ChristenUnie-bewindsman wil zich ’onverminderd’ inzetten om de vaccinatiegraad verder te verhogen.